Σύμφωνα με το ESPN, o 26χρονος σέντερ θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με το Μαϊάμι και οι απολαβές θα ξεπερνούν τα 50 εκατομμύρια δολάρια στο σύνολο.

Πέρυσι, ο Καναδός άφησε πολύ καλές εντυπώσεις στους Σέλτικς και αποτέλεσε ένα από τα «εργαλεία» της ομάδας, έχοντας κατά μέσο όρο 9,2 πόντους, 3,2 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ.

Free agent Kelly Olynyk has agreed to a four-year, $50M-plus deal with the Miami Heat, agent Greg Lawrence tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 6 Ιουλίου 2017