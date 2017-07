Επιστροφή στο ΝΒΑ και στους Πέλικανς για Ντάριους Μίλερ!

Ο 27χρονος φόργουορντ, μετά από δύο χρόνια στην Μπάμπεργκ, θα φορέσει πάλι την φανέλα των «πελεκάνων» με διετές συμβόλαιο.

Οι οικονομικές απολαβές του Αμερικανού αθλητή θα ξεπεράσουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το «Sportando».

