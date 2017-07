Ο Χάινς ενημέρωσε τους Γκρίφιν και Τζόρνταν για τον Τεόντοσιτς (pics)

Ο Σέρβος γκαρντ θα αγωνιστεί στους Κλίπερς και ο Κάιλ Χάινς φρόντισε μέσω twitter να τον συγχαρεί και να ενημερώσεις τους ψηλούς της ομάδας του Λος Άντζελες για τις πάσες που θα παίρνουν.

Ο Χάινς ανέφερε, «Μπλέικ και ΝτεΆντρε ετοιμάστε απλά τα χέρια σας. τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει ο Τεό. Συγχαρητήρια στον Μίλος. Θα μου λείψει, αλλά είμαι χαρούμενος που θα δείξει σε όλο τον κόσμο τι μπορεί να καταφέρει».

Blake and DeAndre Just Have your Hands Ready. Teo will take care of the rest !!!!!!!

Congrats to my guy @MilosTeodosic4 !!!

Going to miss him. Glad he getting a chance to show the rest of world what he can do !!!!!

— Kyle Hines (@SirHines) 6 Ιουλίου 2017