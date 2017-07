Συμπαίκτης του Giannis στους Μπακς ο Μπράουν (pic)

Συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς θα είναι ο Στέρλινγκ Μπράουν.

Τα «ελάφια» αγόρασαν τα δικαιώματα του νεαρού γκαρντ από τους Σίξερς, που τον επέλεξαν στο Νο. 46 του φετινού draft.

Ο Μπράουν έπαιξε για τέσσερις σεζόν στους SMU Mustangs και φέτος είχε σε 35 ματς 13.4 πόντους, 6.5 ριμπάουντ και 3 ασίστ κατά μέσο όρο.

Το νέο απόκτημα της ομάδας του Μιλγουόκι θα συμμετέχει στο Summer League του Λας Βέγκας.

