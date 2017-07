Επίσημα στους Θάντερ ο Πολ Τζορτζ! (pics)

Η συμφωνία ήταν γνωστή, πλέον είναι κι επίσημη!

Ο Πολ Τζορτζ θα αγωνίζεται με την φανέλα των Θάντερ τη νέα σεζόν, καθώς έγινε trade από τους Πέισερς. Η ομάδα της Ιντιάνα, από την άλλη, πήρε ως αντάλλαγμα τους Βίκτορ Ολαντίπο και Ντομάντας Σαμπόνις.

Learn more about Victor Oladipo's career with our gallery https://t.co/HDLZRs3B8f pic.twitter.com/lJfh8Br5bl — Indiana Pacers (@Pacers) 6 Ιουλίου 2017