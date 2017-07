Οδεύει στους Πέλικανς ο Ντάριους Μίλερ (pic)

Ο Αμερικανός φόργουορντ θα φορέσει και πάλι τη φανέλα των Πέλικανς, όπως ακριβώς και από το διάστημα 2012-2014, όταν και είχε επιλεγεί από την ομάδα της Νέας Ορλεάνης στο νούμερο 46 του draft.

Ο Μίλερ μετράει 102 ματς στο ΝΒΑ με 3,1 πόντους και 1,3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, ενώ φέτος είχε στην EuroLeague 12,2 πόντους και 2,7 ριμπάουντ.

Source: New Orleans 2012 draft pick Darius Miller, a Euroleague star for Bamberg, agreed on NBA comeback deal with the Pelicans.

