Ανανεώνει με Μαϊάμι ο Ντιόν Ουέιτερς!

Όπως μετέδωσε ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι στο ESPN ο 25χρονος γκαρντ έχει δώσει ήδη τα χέρια με τους Μαϊάμι Χιτ!

Η συμφωνία κάνει λόγο για τετραετές συμβόλαιο και με συνολικές αποδοχές 52 εκατομμύρια δολάρια.

Φέτος ο Ντιόν Ουέιτερς πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν, έχοντας κατά μέσο όρο 15,8 πόντους και 4,3 ασίστ, ενώ ήταν από τους πρωτεργάτες για το... 23-5 στο τέλος της σεζόν και την παραλίγο είσοδο στα playoffs.

Sources: Dion Waiters has agreed to a 4-year, $52M deal with the Miami Heat.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 5 Ιουλίου 2017