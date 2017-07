Στους Ουόριορς ο Γιανγκ (pics)

Παίκτης των Ουόριορς θα είναι ο Νικ Γιανγκ, όπως δείχνουν όλα.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο 32χρονος γκαρντ συμφώνησε με τους πρωταθλητές του ΝΒΑ για τον επόμενο χρόνο, με τις οικονομικές του απολαβές να φτάνουν τα 5.2 εκατομμύρια δολάρια.

Μάλιστα, ο Κέβιν Ντουράντ έσπευσε να τον καλωσορίσει στην ομάδα.

Free agent guard Nick Young has agreed to a one-year, $5.2M deal with the Golden State Warriors, agent Mark Bartelstein tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 5 Ιουλίου 2017