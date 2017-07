Στίβενς: «Ο Αζάια θα είναι απόλυτα έτοιμος»

Virtual Sports, με αμέτρητα ειδικά στοιχήματα (21+)!

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Summer League του Ορλάντο, ο Μπραντ Στίβενς, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Όλες οι ενδείξεις λένε ότι ο Τόμας νιώθει και καλά και ότι θα είναι πανέτοιμος».

Να σημειωθεί ότι ο τραυματισμός του Αζάια Τόμας επιδεινώθηκε στο Game 2 με τους Καβαλίερς με αποτέλεσμα να χάσει το υπόλοιπο των playoffs.

Brad Stevens on Isaiah Thomas: “Every indication is he feels good and he’ll be ready to go.”

