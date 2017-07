Αυτό σημαίνει ότι ο 24χρονος γκαρντ/φόργουορντ μπορεί να μετακομίσει σε ομάδα της αρεσκείας του, ενώ δεν θα υπάρχει ο κίνδυνος να... ισοφαριστεί η προσφορά από τους Τίμπεργουλβς.

Ο Μουχάμαντ αγωνίστηκε σε 78 παιχνίδια και μέτρησε κατά μέσο όρο 9,9 πόντους ανά 19,4 λεπτά συμμετοχής.

In what was a tough decision, Minnesota pulls QO from Shabazz Muhammad and he's now an unrestricted free agent, league sources tell ESPN.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) 3 Ιουλίου 2017