Διαπραγματεύσεις Ράπτορς - Πέισερς για Τζόσεφ (pics)

Οι Ράπτορς θέλουν να «ανοίξουν» χώρο στο ρόστερ τους και έτσι είναι διατεθειμένοι να κάνουν ανταλλαγή τον Κόρι Τζόσεφ.

Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα των ΗΠΑ, βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τους Πέισερς για τον 25χρονο γκαρντ.

Toronto Raptors have discussed a trade that would send point guard Cory Joseph to the Indiana Pacers league sources told Basketball Insiders

To create adequate space, Toronto in discussions with Indiana on trading Cory Joseph, league sources tell ESPN. @MikeAScotto first.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) 2 Ιουλίου 2017