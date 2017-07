Στην Μακάμπι ο Ρολ! (pic)

Ο Αμερικανός γκαρντ έμεινε ελεύθερος από την Μπεσίκτας και κάνοντας τη χρήση του ειδικού όρου για ομάδα της EuroLeague συμφώνησε ήδη με την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Την μετακίνηση του παίκτη στην ομάδα του λαού επισημοποίησε και ο ατζέντης του παίκτη, Γιώργος Δημητρόπουλος.

Χιλή – Γερμανία με επιστροφή, αν ο Βιδάλ σκοράρει (21+).

Φέτος είχε 11,8 πόντους, 4,7 ασίστ, 2,5 ριμπάουντ, 1,2 κλεψίματα και 1,5 λάθη σε 28,8 λεπτά κατά μέσο όρο στο Basketball Champions League.

That being said, its official that Mike Roll will be playing in @EuroLeague next two seasons with Maccabi Tel Aviv. Congrats @Mreezy20

— GeorgiosDimitropulos (@DimitropulosOCT) 2 Ιουλίου 2017