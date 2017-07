Ο 32χρονος φόργουορντ θα γίνει κατά 32 εκατομμύρια δολάρια πλουσιότερος σε αυτό το διάστημα και θα γίνει μέλος της παρέας των Χάρντεν και Κρις Πολ.

Ο Τάκερ είχε περάσει και από τον Άρη τη σεζόν 2010-11 ενώ στο ΝΒΑ μετράει κατά μέσο όρο 7,7 πόντους και 5,7 ριμπάουντ.

Free agent P.J. Tucker has reached agreement on a deal with the Houston Rockets, league sources tell The Vertical.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 2 Ιουλίου 2017