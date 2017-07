Συγκίνησε με το «αντίο» του ο Ρούμπιο (pic)

«Το μπάσκετ με έφερε εδώ πριν από έξι χρόνια. Δεν ήξερα πολλά για την Μινεσότα, αλλά πλέον είμαι περήφανος που μπορώ να τη λέω "σπίτι μου". Δεν ξέρεις ποτέ που θα σε φέρει αυτό το ταξίδι και δεν θα άλλαζα τίποτα από τα τελευταία έξι χρόνια.

Θυμάμαι να φτάνω εδώ, σαν να ήταν χθες. Βγήκα από το αεροδρόμιο και συγκλονίστηκα από την στήριξή σας. Είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

Ό,τι είχαμε στην Μινεσότα είναι ξεχωριστό και δεν το ξέρει κάποιος, μέχρι να το ζήσει. Με βοηθήσατε να ωριμάσω σαν παίκτης, αλλά κυρίως σαν άνθρωπος. Έμαθα πολλά, συνάντησα απίθανους ανθρώπους που έγιναν οικογένειά μου και πάντα θα είναι στην καρδιά μου... ειδικά εσύ, Φλιπ.

Έδινα τον καλύτερο μου εαυτό κάθε βράδυ. Λυπάμαι που δεν φτάσαμε στα playoffs, γιατί το αξίζατε.

Είμαι ευγνώμων στους Τίμπεργουλβς και σε όλους τους προπονητές μου, τους γυμναστές και το επιτελείο.

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους υπέροχους συμπαίκτες μου, που ήμουν τυχερός κι έπαιξα δίπλα τους τα τελευταία έξι χρόνια. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για εσάς παιδιά».

Αυτό ήταν το μήνυμα του Ρούμπιο στους Γουλβς, ο οποίος πλέον θα φοράει την φανέλα των Τζαζ.

Η ομάδα της Μινεσότα συγκινήθηκε και τού ευχήθηκε τα καλύτερα.

Minnesota wishes you all the best. pic.twitter.com/8NvmRXemKf

— Timberwolves (@Timberwolves) 1 Ιουλίου 2017