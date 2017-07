Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έπιασε αμέσως δουλειά στην Χίμκι και άρχισε να κάνει όλες τις απαραίτητες κινήσεις για το ρόστερ εν όψει της νέας σεζόν.

Ο Βιάλτσεφ θα παραμείνει στη ρωσική ομάδα για (τουλάχιστον) άλλη μία χρονιά δίνοντας βάθος στις θέσεις των γκαρντ.

Egor Vyaltsev stays in @Khimkibasket. He signed new 1+1 contract! pic.twitter.com/uwelF5zPXJ

— BC Khimki (@Khimkibasket) 1 Ιουλίου 2017