Τελικά... Πέλικανς για τον Χόλιντεϊ! (pics)

Σύμφωνα με το ESPN και δη τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Τζρου Χόλιντεϊ θα συνεχίσει να αγωνίζεται στους Πέλικανς γι' άλλα πέντε χρόνια, έναντι 126 εκατομμυρίων δολαρίων!

Μετά τη συνάντηση που είχε με τους ιθύνοντες της ομάδας αποφάσισε να παραμείνει στη Νέα Ορλεάνη, ενώ το συνολικό ποσό μπορεί να αυξηθεί στα 150 εκατομμύρια δολάρια με διάφορα μπόνους!

Not... bad at all για τον Χόλιντεϊ!

Free agent guard Jrue Holiday has reached agreement on 5-year, $126M deal to stay with New Orleans, agent Jason Glushon tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 1 Ιουλίου 2017