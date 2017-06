Υπέρ της Μέρκελ ο Γιαννακόπουλος για το θέμα των γάμων μεταξύ ομοφυλόφυλων (pic)

Τελικα δεν λεει μονο μ@λ@κιες η κυρα Μερκελ...εαν ειναι εστω και τωρα να συνταχθει υπερ της προφυλαξης των οικογενειακων αξιων ,ισως να της συγχωρησουμε αλλα που εχει κανει...ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ

A post shared by dimitris giannakopoulos (@dpg7000) on Jun 30, 2017 at 5:39am PDT