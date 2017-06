Ο Αζάια Τόμας φαβορί να αντικαταστήσει τον Τζάκσον στους Νικς! (pic)

Ο άλλοτε σούπερ σταρ του ΝΒΑ είχε αναλάβει πρόεδρος της ομάδας και την τριετία 2003-2006 ενώ αμέσως μετά ο ιδιοκτήτης Τζέιμς Ντόλαν τον «έχρισε» προπονητή στη θέση του Λάρι Μπράουντ.

Ο Αζάια Τόμας δεν τα κατάφερε στον πάγκο των Νικς και μετά τις 59 ήττες τη σεζόν 2007-08 του άνοιξε την πόρτα της εξόδου.

Πάντως όπως μεταδίδουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και δη η New York Daily, αυτή τη στιγμή είναι το φαβορί για να πάρει τη θέση του Φιλ Τζάκσον στους Νικς!

One person close to the Knicks described Isiah Thomas as a "dark horse candidate" to become Knicks president.

— Frank Isola (@FisolaNYDN) 29 Ιουνίου 2017