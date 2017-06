O Ρούντι Γκέι έχει βγει στην free agency και μιλάει με πολλές ομάδες όσον αφορά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ να ενδιαφέρονται πιο «ζεστά» απ' όλους για την απόκτησή του, κάτι που αποκάλυψε και ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι.

Sources: Free agent Rudy Gay hosts meetings in Austin, Texas with interested suitors this weekend. OKC continues to be a team who sees fit.

— Adrian Wojnarowski (@WojVerticalNBA) 29 Ιουνίου 2017