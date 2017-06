Ελεύθερος ο Ρότσεστι (pic)

Ο 31χρονος γκαρντ επέστρεψε τον περασμένο Σεπτέμβριο στη Ρωσία και την VTB League όπου έλαμψε τη σεζόν 2014-2015 με την Νίζνι Νόβγκοροντ ωστόσο η «Λόκο» τον αποδέσμευσε. O Ρότσεστι μέτρησε φέτος 11.4 πόντους, 3.2 ασίστ, 1.7 ριμπάουντ σε 14 αγώνες στο Eurocup και 12.5 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3.9 ασίστ σε 25 ματς στη VTB League.

OFFICIAL: Loko parted ways with @Trochestie. Thanks bro for all you`ve done for the #lokonation! #TransferNews pic.twitter.com/NAR8T9y9A4

— LOKO ЛокомотивКубань (@lokobasket) 29 Ιουνίου 2017