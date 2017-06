Επίσημα στην Αρμάνι ο Πιανιτζιάνι (pic)

Ήταν αναμενόμενο και πλέον επισημοποιήθηκε: ο Σιμόνε Πιανιτζιάνι αποτελεί τον νέο προπονητή της Αρμάνι Μιλάνο.

Ο 48χρονος τεχνικός διαδέχθηκε τον Γιάσμιν Ρέπεσα στην τεχνική ηγεσία των Κυπελλούχων Ιταλίας και το συμβόλαιό του έχει διάρκεια για τρία χρόνια.

Ο Πιανιτζάνι επιστρέφει στην Euroleague μετά από τέσσερις σεζόν και είχε κατακτήσει έξι σερί πρωταθλήματα με τη Σιένα από το 2007 μέχρι το 2012.

