Μπαρ και κουρείο εντός γηπέδου από τους Χοκς! (pics)

Φανταστήκατε ποτέ να απολαμβάνετε το αγαπημένο σας ποτό δίπλα ακριβώς από το παρκέ, βλέποντας την λατρεμένη σας ομάδα;

Να κουρεύεστε, ενώ βλέπετε τον αγαπημένο σας παίκτη να κάνει... πράγματα και θαύματα;

Οι Ατλάντα Χοκς καινοτομούν στο ΝΒΑ, αλλά και παγκοσμίως, και δημιουργούν το πρώτο μπαρ, αλλά και το πρώτο κουρείο εντός γηπέδου!

Περίπου 200 θέσεις που υπήρχαν πίσω από την μπασκέτα στην «Philips Arena» - και δεν είχαν μεγάλη ζήτηση - αποτελούν πια παρελθόν, καθώς αρχίζει να παίρνει μορφή μια ωραία μπάρα, η οποία θα έχει σχήμα το λογότυπο της ομάδας και από την νέα σεζόν θα εξυπηρετεί τους φιλάθλους.

Οι... προνομιούχοι του συλλόγου, δηλαδή όσοι είναι κάτοχοι διαρκείας στα εν λόγω court seats - περίπου 600 φίλαθλοι - είναι αυτοί που μπορούν να απολαύσουν το αφέψημά τους ή και να το... τσούξουν λίγο παραπάνω.

Ακόμη, κατασκευάζεται και κουρείο, το οποίο θα έχει θέα το γήπεδο.

Η συνολική ανακατασκευή θα κοστίσει περίπου 192.5 εκατομμύρια δολάρια.

The new Hawks arena will have a courtside bar and a barbershop (h/t @darrenrovell) https://t.co/THIT6wEZzW pic.twitter.com/7MT6zsBEEO

— Bleacher Report (@BleacherReport) 29 Ιουνίου 2017