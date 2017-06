Οι... ρουκέτες καλωσόρισαν τον Πολ (vid&pic)

Με την απόκτηση του Κρις Πολ οι Ρόκετς έφτιαξαν ένα από τα καλύτερα δίδυμα στα γκαρντ, καθώς ήδη στην ομάδα βρίσκεται ο Τζέιμς Χάρντεν. Οι... ρουκέτες καλωσόρισαν τον έμπειρο παίκτη με ένα βίντεο από το... μέλλον και τα όσα αναμένεται να κάνει μαζί με τον «μούσια».

Welcome to #RedNation @CP3. Can't wait for the season to start! pic.twitter.com/NsDwYfuqNT

— Houston Rockets (@HoustonRockets) June 28, 2017