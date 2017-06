Μαθητές της Γιούτα έστειλαν γράμματα στον Χέιγουορντ και του ζητούσαν να μείνει! (pic)

Καθημερινά ειδικά στοιχήματα (21+).

Συγκεκριμένα, μαθητές από γυμνάσιο της Γιούτα έστειλαν δεκάδες γράμματα στον φόργουορντ των Τζαζ και τον παρακαλούσαν να μείνει στην Γιούτα και να ανανεώσει το συμβόλαιό του!

Οι τελευταίες πληροφορίες από τις ΗΠΑ κάνουν λόγο για option out στο συμβόλαιό του ώστε να «ψαχτεί» στην free agency, ωστόσο οι μικροί φίλοι των Τζαζ κάνουν τα πάντα για να τον πείσουν να παραμείνει στους «Μορμόμους» οι οποίοι τον είχαν επιλέξει στο draft του 2010.

Τα δεκάδες γράμματα έδωσε στην δημοσιότητα η σύζυγός του, Ρόμπιν Χέιγουορντ.

Robyn Hayward, Gordon's wife, just shared these letters on IG from a Tooele junior high class asking Hayward to stay. pic.twitter.com/53Mhxsnr9T

— Andy Larsen (@andyblarsen) 28 Ιουνίου 2017