Ο έμπειρος φόργουορντ των Φοίνιξ Σανς θα προλάβει... οριακά την έναρξη της νέας σεζόν στο ΝΒΑ η οποία θα είναι η 11η της καριέρας του.

Με τους Σανς αγωνίστηκε φέτος σε 64 ματς έχοντας κατά μέσο όρο 6,8 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ.

Jared Dudley underwent a left toe ligament and bone procedure. Dudley is expected to return to full basketball activity in 3-4 months. pic.twitter.com/ErHp3rAIxU

— Phoenix Suns (@Suns) 27 Ιουνίου 2017