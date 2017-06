Ανακοινώνεται το «διαζύγιο» με τον Φιλ Τζάκσον! (pic)

Τελικά όχι μόνο... τρίζει η καρέκλα του Τζάκσον όπως μετέδωσε ο Αντριαν Βοϊναρόφσκι, αλλά είναι θέμα χρόνου η επίσημη ανακοίνωση του «διαζυγίου».

To ESPN θεωρεί δεδομένη την απομάκρυνση του Φιλ Τζάκσον με την Ραμόνα Σέλμπουρν να μεταδίδει ότι το ποτήρι ξεχείλισε μετά και την υπόθεση του Καρμέλο Άντονι.

Ότι ναι μεν να φύγει από τους Νικς, ωστόσο δεν είχε κάποιο συγκεκριμένο πλάνο να παρουσιάσει για την επόμενη μέρα της ομάδας.

Εντός της ημέρας αναμένονται και οι ανακοινώσεις!

Knicks and President Phil Jackson are expected to announce that they're parting ways early Wednesday morning, sources told ESPN.

— Ramona Shelburne (@ramonashelburne) 28 Ιουνίου 2017