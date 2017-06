Τεόντοσιτς vs Μπογκντάνοβιτς σε καμπ στο Βελιγράδι (pics & vids)

Ο Μπόγκνταν Μπογκντάντοβιτς και ο Μίλος Τεόντοσιτς χαλαρώνουν πριν από την έναρξη της προετοιμασίας της εθνικής Σερβίας στις 20 Ιουλίου. Αμφότεροι βρίσκονται στην προεπιλογή του Σάσα Τζόρτζεβιτς ενόψει Eurobasket 2017 ενώ αυτή την περίοδο βρίσκονται στο Βελιγράδι όπου τέθηκαν αντίπαλοι στο καμπ του γκαρντ της Φενέρμπαχτσε.

Στο συγκεκριμένο καμπ μαθαίνει τα μυστικά του μπάσκετ και ο γιος του Ντράγκαν Τάρλατς, Λούκα.



Teodosic in the house #BogdanCamp17 pic.twitter.com/oNGuG7Snp5

Milos Teodosić vs Bogdan Bogdanovic! Live from #BogdanCamp17 ! pic.twitter.com/IrrT6qJ1oa

The next one: Luka Tarlac at @LeaderOfHorde basketball camp in Belgrade #BogdanCamp17 #TeamWass pic.twitter.com/kUg45J8JST

— alexander raskovic (@alexraskovic) 27 Ιουνίου 2017