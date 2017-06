Παρουσίασαν τους νέους παίκτες οι Μπουλς! (vid)

O GM της ομάδας Τζον Πάξον όπως και ο προπονητής Φρεντ Χόιμπεργκ παρουσίασαν τα νέα αποκτήματα των Σικάγο Μπουλς μετά την ανταλλαγή με τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς για χάρη του Τζίμι Μπάτλερ.

«Εκτιμώ τον χρόνο που πέρασα στους Τίμπεργουλβς, αλλά ήρθε η ώρα να προχωρήσω μπροστά. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος και περιμένω πώς και πώς την έναρξη της σεζόν» σχολίασε ο Ζακ Λαβίν, ενώ ο Κρις Νταν τόνισε:

«Θα δείξω την απόλυτη αφοσίωση στην ομάδα, θα δουλέψω σκληρά και θα βρίσκομαι κάθε μέρα στο γήπεδο».

Από τη πλευρά του, ο Λάουρι Μαρκάνεν, είπε: «Νιώθω ήδη το Σικάγο σαν το σπίτι μου! Γνωρίζω, όμως, πόσο πολύ δουλειά έχω να κάνω. Δεν πειράζει. Έχω την όρεξη να βρίσκομαι κάθε μέρα στο γήπεδο».

Paxson: "All three of these guys are really talented, have the work ethic we want to see, and their primes are well in front of them." pic.twitter.com/m3n431efaI

— Chicago Bulls (@chicagobulls) 27 Ιουνίου 2017