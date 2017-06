Δεν σταμάτησε να κοιτάζει την Νίκι Μινάζ ο Χάρντεν! (vids)

Η Νίκι Μινάζ ήταν η τραγουδίστρια που ψυχαγώγησε το κοινό στα πρώτα τηλεοπτικά βραβεία του ΝΒΑ.

Ο Τζέιμς Χάρντεν μπορεί να έχασε το βραβείο του MVP της χρονιάς από τον Ράσελ Ουέστμπρουκ, αλλά... κέντρισε για άλλο λόγο τα βλέμματα, καθώς δεν πήρε τα μάτια του από την καλλιτέχνιδα του χιπ χοπ.

HARDEN BOUT TO RISK IT ALL AND DONT CARE WHO SEES

This is the greatest sports league on Earth pic.twitter.com/CTvOREhxl0

— Wobsell Perezbrook (@World_Wide_Wob) 27 Ιουνίου 2017