Στην κορυφή ο Γιάνναρος (vid&pic)

και όμως δεν είναι ψέμα, όσο και αν φαίνεται, δεν είναι και ο πιο βελτιωμένος παίκτης του ΝΒΑ είναι από την χώρα μας, είναι Έλληνας, είναι ο τεράστιος Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Greek Freak έκανε αυτό που για όλους φαινόταν απλά ένα όνειρο και κυρίως έδειξε πως είναι ακόμα στην αρχή. Σε μία χρονιά απίστευτη κατάφερε να οδηγήσει τους Μπακς στα playoffs και δεν γινόταν να χάσει αυτό το βραβείο, Δεν γινόταν γιατί πολύ απλά ήταν ο πιο βελτιωμένος παίκτης του ΝΒΑ, έπαιξε στο all star game, προσέφερε θέαμα και έγινε ηγέτης των... ελαφιών. Κυρίως όμως έκανε τους γνώστες του αθλήματος να μιλάνε για το ταλέντο του με τα καλύτερα λόγια. Ο Αντετοκούνμπο πήρε το πρώτο του μεγάλο βραβείο και τα υπόλοιπα έρχονται. Άλλωστε και ο ίδιος είχε δηλώσει πως θέλει να γίνει ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο και θα γίνει...

Αξίζει να αναφέρουμε πως ο Γιάνναρος έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των Μπακς που κερδίζει αυτόν τον προσωπικό τίτλο, με τα... ελάφια να χαίρονται διπλά, καθώς λίγα λεπτά πριν ο Μπρόγκντον είχε αναδειχθεί καλύτερος έκτος παίκτης της χρονιάς.

Ο Έλληνας διεθνής κατάφερε να κερδίσει σε αυτή την... μάχη τους Γκόμπερτ (Τζαζ) και Γιόκιτς (Νάγκετς), συγκεντρώνοντας 428 ψήφους. Η διαφορά του από τους άλλους δύο ήταν τεράστια καθώς ο Γιόκιτς ακολούθησε με 161 και ο Γκόμπερτ έμεινε τρίτος με 113.

The Greek Freak, @Giannis_An34, is the @NBA's Most Improved Player!! #NBAAwards pic.twitter.com/atKoSPZdua

