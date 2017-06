Ο Σακίλ ψηφίζει... δαγκωτό Giannis! (vids)

Στον... πυρετό των βραβείων του ΝΒΑ βρίσκονται στην άλλη μεριά του Ατλαντικού!

Οι καλύτεροι παίκτες της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη περιμένουν με ανυπομονησία την ενδεχόμενη διάκρισή τους, όπως και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος είναι υποψήφιος για τον «Πιο Βελτιωμένο Παίκτη της Χρονιάς»!

Μέσω της εκπομπής του, ο Σακίλ Ο' Νιλ ψήφισε... δαγκωτό «Greek Freak», λέγοντας: «Έχει σίγουρα την ψήφο μου! Αυτό το παιδί ήταν απίστευτο φέτος! Αγαπώ τον τρόπο που έβγαινε αυτό το παιδί στο παρκέ κι έπαιζε κάθε βράδυ»

"This would definitely be my vote. The kid was incredible this year." - @Shaq on @Giannis_An34 for the NBA's Most Improved Player #NBAAwards pic.twitter.com/xscmj6WpRe

— Milwaukee Bucks (@Bucks) June 26, 2017