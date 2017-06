Οι στοιχηματικές δίνουν φαβορί τον Ουέστμπρουκ για MVP! (pic)

Σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες ο RW «παίζει» χωρίς... αντίπαλο στο 1/50, με τον Τζέιμς Χάρντεν να δίνεται 6/1 και τον Καουάι Λέοναρντ 33/1.

Ο Μάλκολμ Μπρόγκντον είναι το φαβορί όσον αφορά τον καλύτερο rookie της σεζόν, ο Μάικ Ντ' Αντόνι όσον αφορά τον καλύτερο προπονητή και ο Έρικ Γκόρντον έχει τον πρώτο λόγο για τον καλύτερο 6ο παίκτη.

Τα στοιχεία «ανέβασε» στο twitter ο ένας εκ των παρουσιαστών των Starters στο ΝΒΑ TV, Τας Μελάς.

Odds on the #NBAAwards winners tonight (via Bovada). 9ET on @NBAonTNT. pic.twitter.com/bUGDOe4IOw

— Tas Melas (@TasMelas) 26 Ιουνίου 2017