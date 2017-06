Το «δούλεμα» στον Νοβίτσκι και η απορία του Γερμανού σταρ (pics)

Συγκεκριμένα, ο running back των Ντάλας Κάουμποϊς, Εζεκίελ Έλιοτ, του είπε ότι τρέχει σαν... καμηλοπάρδαλη ωστόσο ο Νοβίτσκι δεν κατάλαβε αν του είπε για καλό ή για κακό.

«Τώρα αυτό ήταν κομπλιμέντο;» αναρωτήθηκε ο Ντιρκ στο twitter για να πάρει την απάντηση από τον ίδιο τον Έλιοτ!

Δείτε και εσείς

Zeke just told me I run like a baby giraffe.... is that a compliment? @EzekielElliott

— Dirk Nowitzki (@swish41) 25 Ιουνίου 2017