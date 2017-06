Οι δρόμοι της Νταρουσάφακα και του Άντριεν Μόερμαν χωρίζουν.

Η ομάδα της Τουρκίας δεν έκανε χρήση στον ειδικό όρο για να ανανεώσει το συμβόλαιο του Γάλλου φόργουορντ έτσι ο παίκτης θα φύγει για άλλες πολιτείες.

O παίκτης είχε 8,1 πόντους και 5,1 ριμπάουντ μέσο όρο στην Euroleague.

Darussafaka Dogus opts out of contract with Adrien Moerman https://t.co/GZPb9Sqy83

— Sportando (@Sportando) 24 Ιουνίου 2017