Ενίσχυση με Ντέιβις για Ζαλγκίρις (pic)

Δυναμικά κινείται η Ζαλγκίρις στο μεταγραφικό παζάρι, καθώς ανακοίνωσε την συμφωνία της με τον Μπράντον Ντέιβις.

Ο Σάρας Γιασικεβίτσιους βάζει στις τάξεις της ομάδας τους τον παλιό παίκτη της Μονακό, μια προσθήκη που είναι πολύ πιθανό να αντικαταστήσει τον Αουγκούστο Λίμα.

Ο Aμερικανός φόργουορντ υπέγραψε υπέγραψε συμβόλαιο 2 (1+1) ετών με τους Λιθουανούς, ενώ την χρονιά που μας πέρασε είχε 10,3 πόντους και 5,1 ριμπάουντ μέσο όρο στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Παλιότερα είχε περάσει και από το ΝΒΑ με τη φανέλα των Σίξερς και Νετς.

#Zalgiris has one more signing to announce! Brandon #Davies is coming to #Kaunas and @EuroLeague with 1+1 contract. Welcome, Brandon! pic.twitter.com/V2X2EJdmD3

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 23 Ιουνίου 2017