Παρουσιαστές στα NBA Awards οι Γκαρνέτ-Χιλ (pic)

Παλιοί αστέρες του NBA θα είναι, μεταξύ άλλων, παρουσιαστές στην βραδιά που θα δοθούν τα βραβεία του NBA στους κορυφαίους της χρονιάς (26/6).

Οι Γκραντ Χιλ και Κέβιν Γκαρνέτ, επιλέχθηκαν για αυτόν τον ρόλο, σε μια εκδήλωση που ελπίζουμε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να πάρει την διάκριση για τον πιο βελτιωμένο παίκτη της σεζόν.

Οι δυο τους δεν είναι ξένοι στο χώρο της παρουσίασης, αφού ακολουθούν τον συγκεκριμένο δρόμο μετά το τέλος της καριέρας τους.

The s will be out at the #NBAAwards!

Don’t miss this star-studded lineup of presenters Monday at 9pm/et @NBAonTNT pic.twitter.com/TitGFs5b1k

— NBA (@NBA) 22 Ιουνίου 2017