«Χαλαρώνουν» στο Παρίσι οι Ουέιντ-Μπάτλερ-Καρμέλο! (vid)

Την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν τη λήξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων των Μπουλς βρήκαν οι Τζίμι Μπάτλερ και Ντουέιντ Ουέιντ.

Οι δύο ηγέτες των «ταύρων» βρίσκονται στο Παρίσι για να χαλαρώσουν ενόψει της νέας σεζόν που έρχεται, ενώ μαζί τους είναι και ο Καρμέλο Άντονι.

Λέτε να συζητούν κάτι που θα προκαλέσει... πάταγο κατά τη διάρκεια του καλoκαιριού στο NBA;

Dwyane Wade and Jimmy Butler have linked up in Paris

( via @DwyaneWade / snapchat) pic.twitter.com/KPHYWCiKFP

— Def Pen Hoops (@DefPenHoops) 22 Ιουνίου 2017