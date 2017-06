Ο «Σάρας» επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους και δεν αποδέχθηκε την πρόσκληση του προπονητή των Σαν Αντόνιο Σπερς.

Θα μπορούσε να δουλέψει με τα «Σπιρούνια» στο Summer League του ΝΒΑ ωστόσο κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει.

Τουλάχιστον προς το παρόν...

Source: Sarunas Jasikevicius got Gregg Popovich invitation to work for Spurs in NBA Summer League but rejected it due to personal reasons.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 22 Ιουνίου 2017