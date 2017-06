Όπως μετάδωσε το ESPN, ο γκαρντ των Λος Άντζελες Λέικερς θα αρνηθεί την οψιόν που έχει στο συμβόλαιό του έναντι 5,6 εκατομμυρίων δολαρίων και θα αποχωρήσει από την ομάδα.

Αυτό σημαίνει ότι θα γίνει unrestricted free agent και θα μπορεί να διαπραγματευτεί με οποιαδήποτε άλλη ομάδα του ΝΒΑ.

Lakers guard Nick Young will decline $5.6 million player option to become an unrestricted free agent, his agent Mark Bartelstein tells ESPN.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) 21 Ιουνίου 2017