Κάνουν... χώρο για τον ΛεΜπρόν οι Λέικερς! (pics)

Ο Αντριάν Βοϊναρόφσκι μέσω του Vertical έβαλε «φωτιά» στο ΝΒΑ αφού προβλέπει να είναι συμπαίκτες στην πόλη των αγγέλων οι ΛεΜπρόν Τζέιμς και Πολ Τζορτζ!

Μετά το trade για τον Μπρουκ Λόπεζ, οι Λέικερς προσπαθούν να αποκτήσουν τον Πολ Τζορτζ στέλνοντας στην Ιντιάνα έναν εκ των Τζόρνταν Κλάρκσον ή Τζούλιους Ραντλ, ενώ ψάχνουν τρόπο να απαλλαγούν από τον Λούολ Ντενγκ ώστε να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερος χώρος για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς το καλοκαίρι του 2018!

For the Lakers, this is longer-term play to clear space for Paul George and LeBron James pursuit. Lonzo Ball on way at No.2 https://t.co/KxfdEuAUO0

