Χορηγός των Μάτζικ η Ντίσνεϊ (pic)

Χορηγός των Μάτζικ είναι κι επίσημα η Ντίσνεϊ!

Ο σύλλογος του Ορλάντο ξεκίνησε την συνεργασία του με την γνωστή εταιρεία παραγωγής παιδικών ταινιών κι έγινε η 8η ομάδα στο ΝΒΑ που βρήκε χορηγό.

Από την επόμενη σεζόν πλέον θα επιτρέπεται στις ομάδες της λίγκας να έχουν «υποστήριξη», με το σηματάκι του χορηγού να έχει συγκεκριμένες διαστάσεις και να μπαίνει μόνο στο πάνω αριστερό μέρος της φανέλας.

Οι συνεργασίες των χορηγών με τις ομάδες θα έχουν τριετή ισχύ και τα έσοδα των συλλόγων αναμένεται να κυμανθούν από 4 ως 6 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Our hometown team just got stronger.

Thank you @WaltDisneyWorld for believing in Magic. #ConnectedbyMagic pic.twitter.com/JpdKb9MBRl

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) 20 Ιουνίου 2017