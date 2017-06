Ο σταρ των Σικάγο Μπουλς βρέθηκε στο Λονδίνο και θέλησε να επισκεφτεί το γήπεδο της Τσέλσι. Η πρωταθλήτρια Αγγλίας υποδέχτηκε με χαρά τον Τζίμι Μπάτλερ, του έδωσε φανέλα με το όνομά του και να τον έβαλε να σουτάρει στα κενά... καθίσματα.

We put @JimmyButler's shooting skills to the test... from WAY downtown! pic.twitter.com/BbMAF2WCZy

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 19 Ιουνίου 2017