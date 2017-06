Ο Χάκετ έγινε παράδειγμα για τους... φίλους της Μακάμπι! (pic)

Η Μακάμπι απέτυχε παταγωδώς φέτος αφού αποκλείστηκε πρόωρα στην EuroLeague κι εν συνεχεία έχασε το πρωτάθλημα στο Ισραήλ. Την ίδια στιγμή, οι φίλοι της «ομάδας του λαού» άρχισαν καμπάνια στα social media για την παραμονή του Άντριου Γκάουντλοκ και του Κούνσι Μίλερ, ακολουθώντας το παράδειγμα των φιλάθλων του Ολυμπιακού σε ό,τι αφορά τον Ντάνιελ Χάκετ!

Έτσι, λοιπόν, το #renewHackett... προσαρμόστηκε κι έγινε #RenewMiller και #RenewGoudelock για τους δυο παίκτες των Ισραηλινών.

Inspired by the @olympiacosbc fans campaign to renew Hacket the Maccabi fans have initiated a campaign to renew @0goudelock and @qmillertime pic.twitter.com/Mswx2BHpxI

— Moses (@MosesB1) 19 Ιουνίου 2017