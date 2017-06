Επίσημο: Αντάλλαξαν τα picks τους Σέλτικς - Σίξερς! (pics)

Η συμφωνία μεταξύ Σίξερς και Σέλτικς είχε οριστικοποιηθεί και πλέον είναι κι επίσημο: οι δύο ομάδες θα ανταλλάξουν τα pick που θα διαλέξουν στο προσεχές draft (22/06), ενώ η ομάδα της Φιλαδέλφεια θα δώσει σε αυτή της Βοστώνης και μια επιλογή του πρώτου γύρου του draft 2018.

Αυτό σημαίνει πως ο Μάρκελ Φουλτζ, που αναμένεται να βρεθεί στο Νο. 1, θα γίνει κάτοικος Φιλαδέλφεια τελικά.

#Celtics swap picks with the @sixers and acquire a future first round draft pick.

— Boston Celtics (@celtics) 19 Ιουνίου 2017