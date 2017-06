Φίλος των Σέλτικς έκαψε τη φανέλα του Φουλτζ! (vid)

Ο πρώην γκαρντ του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον δεν πρόλαβε να φορέσει τα πράσινα της Βοστόνης κι ένας φίλος των Σέλτικς τύπωσε φανέλα με το όνομά του, θεωρώντας ότι οι «Κέλτες» θα τον επιλέξουν στο Νο.1 του Draft.

Γρήγορο Στοίχημα στις Καλύτερες Αποδόσεις, Άμεσες Αναλήψεις (21+)!

Παρ' όλα αυτά η Βοστόνη ήλθε σε συμφωνία με τους Σίξερς για την παραχώρηση του Νο.1 κι έτσι ο συγκεκριμένος φίλαθλος έκαψε τη φανέλα του! «Αντίο Φουλτζ! Χάρηκα που σε γνώρισα για δυο εβδομάδες».

Not only can you buy a Markelle Fultz Celtics jersey before the draft, you can apparently burn one as well (GreenRunsDeep/IG) pic.twitter.com/BYZteLA3dJ

— Sports Illustrated (@SInow) 18 Ιουνίου 2017