Μπροστά σε 6.000 θεατές που γέμισαν το «Nick Galis Hall», τα αδέρφια Αντετοκούνμπο, η παρέα τους και η «χρυσή» Εθνική του '05 αποθεώθηκαν, περνώντας το μήνυμα «We Are All Bros» (σ.σ. Είμαστε Όλοι Αδέρφια), στο «Antetokounbros Event», που διοργανώνεται για δεύτερο σερί καλοκαίρι στην Θεσσαλονίκη.

Σε μια διοργάνωση που καταπολεμά τα στερεότυπα και έχει στόχο την ενότητα, ο Γιάννης, ο Θανάσης και οι παιδικοί τους φίλοι αντιμετώπισαν τους Διαμαντίδη, Παπαλουκά, Ζήση, Κακιούζη, Ντικούδη, Χατζηβρέττα, Παπαδόπουλο και Βασιλόπουλο κι επικράτησαν με 109-107, αλλά το σκορ είχε μηδαμινή σημασία.

Στα τελευταία δευτερόλεπτα του ματς ξύπνησαν... μνήμες από Βελιγράδι, όπου ο Ζήσης έδωσε ασίστ στον Διαμαντίδη για το νικητήριο τρίποντο κι έστειλε την Ελλάδα στον τελικό του Eurobasket. Η φάση... ζωντάνεψε και πάλι στο «Αλεξάνδρειο», αλλά αυτή τη φορά ο «3D» ήταν... μοιραίος αφού αστόχησε σε τρίποντο στο τέλος του ματς. Παρόλα αυτά, το γήπεδο σείστηκε κυριολεκτικά, καθώς το όνομά του έγινε σύνθημα στα χείλη του κόσμου που βρέθηκε εκεί, με τον ίδιο να συγκινείται!

Μια φάση που ξεχώρισε από την αναμέτρηση ήταν η καρφωματάρα του Ντικούδη, ο οποίος πήρε... την απάντησή του από τον «Greek Freak».

Πριν την έναρξη του αγώνα, αθλητές μπάσκετ με αμαξίδιο έκαναν επίδειξη του αθλήματος, με σκοπό την διαφήμιση του στον κόσμο. Υπενθυμίζεται πως πριν από λίγους μήνες, τα αδέρφια Αντετοκούνμπο είχαν αρχίσει την συνεργασία τους με την Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο.

Ακόμα μια συγκινητική στιγμή όταν ο Θανάσης χάρισε τα παπούτσια του στον γνωστό οπαδό του ΠΑΟΚ, Γιαννάκη. Μέσα από αυτή την προσπάθεια, ενισχύθηκε και η «Κιβωτός του Κόσμου», καθώς συγκεντρώθηκαν ρούχα για συνανθρώπους που το έχουν ανάγκη, ενώ ο πάτερ Αντώνιος έκανε το τζάμπολ του αγώνα.

Κατά την διάρκεια των τάιμ άουτ και του ημιχρόνου έγιναν διάφοροι διαγωνισμοί για το κοινό, με τους θαυμαστές να έχουν την ευκαιρία να παίξουν και «3 on 3» για λίγα λεπτά με τα ινδάλματά τους. Ακόμη, ξεχώρισε και ο γιος του Γιώργου Καραγκούτη, Ιάσονας, ο οποίος νίκησε στον διαγωνισμό των σουτ.

Στο τέλος, οι πρωταγωνιστές ανανέωσαν το ραντεβού τους για τις 25 Ιουνίου στην Αθήνα και το ΟΑΚΑ!

Τα δεκάλεπτα: 33-32, 54-55, 79-83, 107-109.

Εθνική 2005 (Παναγιώτης Γιαννάκης): Διαμαντίδης, Παπαλουκάς, Ζήσης, Χατζηβρέττας, Βασιλόπουλος, Τσαρτσαρής, Ντικούδης, Παπαδόπουλος, Κακιούζης.

Antetokounbros (Τάκης Ζήβας): Ευθύμης Καρτερουλιώτης, Νίκος Γκίκας, Άρης Κουρέπης, Ευγένιος Σεργιένκο, Χρήστος Σαλούστρος, Ανδρέας Τσιλιγκίρης, Μιχάλης Καμπερίδης, Στέλιος Γούλας, Κανέλλος Γαρμπής, Αστέριος Τρικαλιώτης.