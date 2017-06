Θεωρείται ο επικρατέστερος για να βρεθεί στο ΝΟ 1 του draft και πλέον θα έχει την δική του εταιρεία αθλητικής ένδυσης.

Ο λόγος για τον Μαρκέλ Φουλτζ, ο οποίος ήρθε σε συμφωνία με τη NIKE, κάτι που ανακοίνωσε μέσω twitter.

«Ευλογημένος και ευγνώμον που μπαίνω στην οικογένεια της NIKE», έγραψε.

Μια συμφωνία που δείχνει πόσο πιστεύουν τον παίκτη της Ουάσιγκτον στις ΗΠΑ.

Blessed and thankful to become a part of the @nikebasketball family!!! #F2G

— Markelle Fultz (@MarkelleF) 16 Ιουνίου 2017