Σάρας... διετίας στην Ζάλγκιρις! (pic)

Ο Λιθουανός τεχνικός θα βρίσκεται για άλλα δύο χρόνια στην τεχνική ηγεσία της Ζάλγκιρις με τις ετήσιες απολαβές του φτάνουν τα 450.000 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι ο Σάρας είχε δεχθεί ισχυρό pressing από τη Μπαρτσελόνα και τη Μακάμπι ωστόσο αποφάσισε να παραμείνει στον πάγκο της λιθουανικής ομάδας.

«Νιώθω αγάπη και σεβασμό εδώ και η εργασία σε αυτή την ομάδα είναι χαρά για μένα, οπότε δεν θέλησα να αναζητήσω άλλο μέρος» δήλωσε αρχικά ο Γιασικεβίτσιους και συνέχισε:

«Είχα κάποιες καλές προτάσεις από κορυφαίες ομάδες, αλλά ήμουν αποφασισμένος να συνεχίσω να δουλεύω στη Ζάλγκιρις»

It is official: Sarunas #Jasikevicius is staying in #Kaunas! #Zalgiris and #Saras agreed to a new 2 years contract!!! #ManoKomanda #MyTeam pic.twitter.com/mc1RQxXeg1

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 16 Ιουνίου 2017