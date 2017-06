Στη Ζαλγκίρις ο Μίσιτς (pic)

Μετά την απόκτηση του Άαρον Ουάιτ, η Ζαλγκίρις Κάουνας ενισχύθηκε με την προσθήκη του Βασίλιε Μίσιτς, ο οποίος αγωνίστηκε φέτος στην Τόφας. Ο 23άχρονος Σέρβος γκαρντ (1μ.95) έχει αγωνιστεί στις Μέγκα Λεκς (2010-14), Μπάγερν (2014-16), Ερυθρό Αστέρα (σ.σ. στα μέσα της σεζόν 2015-16 ως αντικαταστάτης του Μάρκους Ουίλιαμς) και Τόφας.

Vasilije #Micic is the second #Zalgiris signing of the early summer. Welcome back to @EuroLeague and see you in #Kaunas soon!!! pic.twitter.com/c36KBdkU00

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 15 Ιουνίου 2017