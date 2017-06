Πρόταση ανανέωσης στον Τεόντοσιτς από την ΤΣΣΚΑ! (pic)

ACB, Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης, ώρα 21:30. Παίξε νόμιμα και με ασφάλεια στις συναλλαγές (21+)!

Την ώρα που ο Σέρβος γκαρντ δήλωνε ότι θέλει να ξεκουραστεί και να αποφασίσει που να συνεχίσει την καριέρα του, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας φρόντισε να τον δελεάσει με νέο συμβόλαιο!

«Θέλουμε την απόφασή του το συντομότερο δυνατόν» ήταν η δήλωση του προέδρου της ρωσικής ομάδας, Αντρέι Βατούτιν.

Να σημειωθεί ότι για τον Τεόντοσιτς έχουν ενδιαφερθεί πολλές ομάδες του ΝΒΑ αλλά εκείνος ακόμα δεν έχει πάρει την απόφαση για το αν θα περάσει -τελικά- τον Ατλαντικό.

CSKA offered new contract to Milos Teodosic. "We want his decision as soon as possible",- stated CSKA president Vatutin

— Andrey Kartashov (@LeDr0n) 13 Ιουνίου 2017